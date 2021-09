ROMA (ITALPRESS) – “In questa fase abbiamo una copertura dell’82% e andiamo avanti. Molto spesso si fanno discussioni sul nulla, gli italiani sono molto più intelligenti di quanto qualcuno voglia farli sembrare”. Così il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, a margine della visita all’hub vaccinale di Villorba (Treviso), sulla necessità dell’obbligo vaccinale. “Tutti gli strumenti della democrazia quando vengono adottati vanno bene, quindi ok. Poi decideranno i cittadini sulla base delle loro scelte”, ha aggiunto sull’ipotesi di un referendum sul green pass. (ITALPRESS).

