NAPOLI (ITALPRESS) – “Penso di poter dire e di poter anticipare che sul referendum sul Green pass non potrà esserci ovviamente il nostro sostegno, anzi tutto il nostro impegno in questo periodo è per un rilancio del nostro Paese che passi attraverso il concetto centrale, essenziale, per cui il Green pass è libertà”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso di un appuntamento elettorale a Napoli. “Tutti coloro che sono contro il Green pass e le vaccinazioni sono contro la libertà e la possibilità del nostro Paese di ripartire. Questo è un messaggio molto forte che voglio dare anche da qui, il Green pass è libertà, il vaccino è libertà. Il nostro Paese ha bisogno di ripartire, quindi messaggi ambigui su questo non sono assolutamente accettabili”, ha aggiunto.

