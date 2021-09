ROMA (ITALPRESS) – “Se qualcuno immagina che dobbiamo fare un nuovo governo è fantapolitica, l’esecutivo sta andando bene, è stimato ed autorevole, poi i partiti fanno i giochini, lasciamoli giocare, ma questo governo deve arrivare alla fine della legislatura, senza inciuci e rimpasti. Non ha senso in questo momento”. A sostenerlo il leader di Italia Viva Matteo Renzi ospite di Tg2 Post, il quale alla domanda sul futuro del premier afferma: “Draghi può fare tutto, il presidente del Consiglio, della Repubblica, della Commissione Europea”. (ITALPRESS).

