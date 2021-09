MILANO (ITALPRESS) – Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, relatore all’evento Ret@il Summit, ha sottolineato, tra l’altro, la centralità della rete vendita di WindTre, uno degli asset più rilevanti dell’operatore di tlc ai vertici del mercato nazionale. “Con oltre 4.000 negozi, mono e multibrand, ha spiegato il manager, WindTre riesce a raggiungere l’intero territorio nazionale, a conferma della propria attenzione alle persone. Non a caso, ha ricordato, da cinque anni consecutivi l’autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza attribuisce alla nostra azienda il primo posto assoluto per l’eccellente servizio di assistenza ai clienti negli store. Risultati importanti, ha precisato Corti, ottenuti grazie a un significativo programma di formazione professionale rivolto agli addetti commerciali dei negozi, che ci vede tuttora impegnati. L’obiettivo è continuare ad essere sempre “più vicini” ai nostri clienti, che oggi preferiscono i negozi di quartiere per ottimizzare il tempo a loro disposizione”.

Il manager di WindTre si è soffermato poi sulla esigenza di incentivare il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, centrale e locale, premessa indispensabile per una maggiore vicinanza degli enti pubblici alle necessità di famiglie e imprese. “In questa direzione, conclude Gianluca Corti, WindTre fornisce un contributo primario, con un’infrastruttura di rete capillare e performante come la Top Quality Network e con soluzioni innovative per abilitare servizi ancora più efficienti, in grado di favorire la comunicazione diretta tra i cittadini e la stessa PA”.

(ITALPRESS).