SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) – Lando Norris conquista la pole position nel GP di Russia, la prima in carriera. Sul tracciato di Sochi, in una qualifica iniziata sul bagnato, il britannico della McLaren trova la strategia giusta con le gomme e firma il giro più veloce in 1’41″993 davanti alla Ferrari di Carlos Sainz di cinque decimi. Pesca il jolly anche George Russell al volante della Williams, terzo e in seconda fila assieme a Lewis Hamilton, che perde anche alcuni minuti preziosi in ingresso in pit lane. L’altra Ferrari di Charles Leclerc partirà dal fondo della griglia assieme alla Red Bull di Max Verstappen, leader del Mondiale: entrambi hanno cambiato la power unit.

(ITALPRESS).