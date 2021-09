LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono in tutto 686 i migranti giunti la notte scorsa a Lampedusa a bordo di un peschereccio di 15 metri. Le operazioni di sbarco si sono concluse poco prima dell’una. Cinque persone sono state portate al Poliambulatorio dell’isola perchè stavano male mentre le altre sono state trasferite all’hotspot di contrada Imbriacola. Ma non si è trattato dell’unico sbarco. Altre quattro piccole imbarcazioni, con un totale di 67 migranti, sono giunte sull’isola durante la notte, dopo il maxi sbarco. (ITALPRESS).

Notte di sbarchi a Lampedusa, 686 migranti in un solo barcone

