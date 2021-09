ROMA (ITALPRESS) – Ricrescono i casi Covid in Italia rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi positivi sono 2.985, in aumento rispetto ai 1.772 della precedente rivelazione, e questo – secondo i dati forniti dal ministero della Salute – a fronte di quasi il triplo dei tamponi processati, 338.425 e che fa crollare il tasso di positività sotto l’1%, allo 0,88. A crescere sono anche i decessi, 65 (+20), mentre i guariti registrati nelle ultime 24 ore sono 5.105. Gli attualmente positivi scendono sotto quota 100 mila in calo di 2.208.

Sul fronte ospedaliero, nei reparti ordinari sono ricoverati 3.418 pazienti (-69), 459 (-29) si trovano in terapia intensiva con 19 nuovi ingressi. In 94.995 si trovano in isolamento domiciliare. La Sicilia è la regione dove si registra l’incremento maggiore di nuovi casi (553), seguita da Veneto (376) e Lombardia (345).

