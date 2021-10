ROMA (ITALPRESS) – A settembre 2021 sono state immatricolate 105.175 autovetture a fronte di 156.357 immatricolazioni nello stesso mese dell’anno precedente, con una diminuzione del 32,73%. I trasferimenti di proprietà sono stati invece 300.654 a fronte di 362.523 passaggi registrati a settembre 2020, con una diminuzione del 17%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 405.829, ha interessato per il 25,92% vetture nuove e per il 74,08% vetture usate. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. (ITALPRESS).

A settembre mercato dell'auto in netto calo

