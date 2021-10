ROMA (ITALPRESS) – “Draghi lo rispetto, io rappresento la forza di maggioranza relativa, chiaro che Draghi deve ascoltare le proposte del Movimento Cinque Stelle. Avrà da noi un sostegno, solido e costruttivo”. Lo ha detto a Tg2 Post il leader M5s Giuseppe Conte. “Con Renzi non collaboro – aggiunge – dopo avere dimostrato la sua affidabilità, se fosse nominato amministratore del mio condominio andrei in ansia”. (ITALPRESS).

