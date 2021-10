AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia conquista la pole position nel Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Il pilota della Ducati continua il suo grande momento nelle qualifiche sul tracciato di Austin con il giro in 2’02″781 e scatterà davanti al leader del Mondiale, Fabio Quartararo (Yamaha), staccato di tre decimi. “Sono veramente contento perchè era tutto il week end che faticavamo molto” le parole del pilota italiano. Completa la prima fila Marc Marquez (Honda, +0″428). Ottimo nono posto per Luca Marini (Ducati) dopo aver superato il Q1, davanti a Jack Miller protagonista nella giornata di sabato con il miglior tempo in FP3 e FP4. Penultimo nella griglia Valentino Rossi, protagonista di una caduta senza conseguenze nel finale delle Q1.

(ITALPRESS).