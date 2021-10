ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo dimostrato che la destra è battibile. Un centrodestra che ha sbagliato la campagna elettorale e che non c’è più, perchè senza Berlusconi non è in grado di essere una cosa sola e di essere vincente”. Così Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, commentando il dato delle amministrative. “La grande vittoria del centrosinistra rafforza l’Italia perchè rafforza il governo Draghi, per uscire dalla pandemia e lavorare”.

(ITALPRESS).