ROMA (ITALPRESS) – L’affluenza alle elezioni amministrative è stata del 54,69%, secondo quanto rende noto il Viminale quando sono disponibili i dati di tutti i 1.153 Comuni monitorati dal ministero dell’Interno. Nel 2016, l’affluenza era stata al 61,58%, ma si votava in un giorno solo. (ITALPRESS).

Amministrative, affluenza in calo al 54,69%

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli