ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas vince il Gran Premio di Turchia di Formula 1 ottenendo così il primo successo stagionale. Il pilota della Mercedes, partito in pole position, gestisce la gara conquistando anche il giro veloce e tenendosi alle spalle sia Max Verstappen – che grazie al 2° posto conquistato torna in testa al Mondiale – sia Sergio Perez, terzo a completare una giornata positiva per la Red Bull in ottica iridata. Ai piedi del podio la Ferrari di Charles Leclerc, autore di una grande gara, che chiude davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Settima posizione per la McLaren di Lando Norris mentre completano la top-10 l’altra Ferrari di Carlos Sainz Jr (8° dopo la partenza dal fondo dello schieramento), l’Aston Martin di Lance Stroll e l’Alpine di Esteban Ocon.

