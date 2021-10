ROMA (ITALPRESS) – Esce venerdì 15 ottobre il nuovo singolo di Ultimo, “Niente”, anticipazione del progetto discografico dell’artista, “Solo”, in uscita il 22 ottobre. Il nuovo progetto discografico “Solo”, di cui “Niente” è un’anticipazione, segna il ritorno di Ultimo a due anni e mezzo dall’album precedente, durante i quali il cantautore ha collezionato 44 dischi di platino, 17 dischi d’oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio (“La favola”, Stadio Olimpico, 4 luglio 2019). (ITALPRESS).

