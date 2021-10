TORINO (ITALPRESS) – “La sinistra ha voluto tirare su tutto questo armamentario. Quando si spaventano diventano cattivi a sinistra e fanno cose indegne. E considerano gli italiani degli stupidi”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a Torino durante un evento elettorale a favore di Paolo Damilano. “Perchè la sinistra non ha sciolto Forza Nuova? Sono stati a capo del Viminale 9 degli ultimi 10 anni. Mi pare questa cosa gli giovi molto. Anima nera? Ce lo dicono da anni, il problema è la sinistra che non riesce a parlare dei temi concreti. La sinistra è impresentabile, provano a dire che noi siamo più impresentabili”, aggiunge. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli