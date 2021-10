FIRENZE (ITALPRESS) – “Riconoscere alle società sportive la sospensione e la rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi è fondamentale per non aggravare una situazione già molto complicata, mi riferisco in particolare modo alle società della Serie C, le più colpite tra le professionistiche dalla crisi pandemica”. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, interviene sul decreto fiscale varato oggi in Cdm che avrebbe dovuto contenere, già nel testo base, una norma che avrebbe permesso alle società sportive di posticipare le scadenze fiscali e contributive, recuperandole più avanti sotto forma di rateizzazione. “Si tratta di un provvedimento ampiamente discusso e condiviso con il sottosegretario Vezzali, che permetterebbe agli imprenditori proprietari dei club di dedicarsi con maggiore serenità alle proprie imprese. Le scadenze, che pendono come spade di Damocle, mi preoccupano molto, non ci sono più finanze disponibili. Da parte nostra, continueremo a lavorare perchè il provvedimento possa essere recuperato in sede di conversione del decreto, per questo c’è bisogno del più ampio sostegno parlamentare”, conclude Ghirelli.

(ITALPRESS).