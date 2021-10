NEW YORK (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 84 anni, per complicazioni da Covid 19, Colin Powell. Lo riferisce la Cnn. E’ stato il 65º Segretario di Stato degli Stati Uniti sotto il Presidente George W. Bush. Il suo ingresso alla Casa Bianca avvenne nel 1972 come assistente del sottosegretario Frank Carlucci. In quel periodo prestò anche servizio come aiutante di campo del Segretario della difesa sotto la presidenza di Jimmy Carter e di Ronald Reagan. Nel 1987 venne nominato alla guida degli Stati maggiori militari. Per due anni, dal 1987 al 1989 ricoprì l’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale sotto la presidenza Reagan; venne poi nominato alto ufficiale militare con i presidenti George Bush e Bill Clinton.

(ITALPRESS).