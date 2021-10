ROMA (ITALPRESS) – “Il Pd oggi è rilanciato, vince ovunque queste elezioni”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, dalla sede del Nazareno, commentando i risultati dei ballottaggi. “Ho sempre imparato che la cosa più importante è ascoltare gli elettori e gli elettori sono più avanti di noi, perchè si sono saldati e hanno consentito una vittoria trionfale. Il risultato di oggi è al di là di ogni più rosea aspettativa”, ha aggiunto. “Noi possiamo forse avere l’interesse di andare rapidamente al voto per le politiche, a cogliere quest’onda e andare a votare ma la nostra forza e il nostro successo è dovuto al fatto che gli elettori hanno capito che avevamo a cuore l’interesse del paese. Il voto rafforza il governo Draghi al quale chiediamo di andare avanti per tutta la durata delle legislatura perchè sta facendo bene”, ha sottolineato Letta. (ITALPRESS).

