ROMA (ITALPRESS) – Come ormai da tradizione, anche per il traguardo del trecentesimo numero, EuroWeek News ripercorre gli eventi e i fatti che hanno caratterizzato questi ultimi 2 anni di storia politica e sociale italiana attraverso le pubblicazioni dei sondaggi e delle rilevazioni. “Due anni importanti sia dal punto di vista politico che sociale – sottolinea Euromedia Research -: la nascita di due nuovi governi, le crisi politiche e, soprattutto, l’emergenza Covid-19 che ha colpito tutto il mondo e stravolto tutte le nostre abitudini e la nostra quotidianità. Come sempre, ringraziamo tutti coloro che nel corso di questi 300 numeri hanno partecipato e collaborato con passione ed entusiasmo alla pubblicazione e alla distribuzione. E, soprattutto, tutti coloro che hanno risposto ai nostri quesiti, anche quelli più intimi e impertinenti, e che hanno collaborato insieme a noi a comprendere i fenomeni che si stavano sviluppando di giorno in giorno sotto i nostri occhi”.

(ITALPRESS).