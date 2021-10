BOGOTA’ (COLOMBIA) (ITALPRESS) – “Arrestato Dairo Antonio U’suga, alias ‘Otoniel”, capo del Clan del Golfo, uno dei criminali più ricercati dalla giustizia a livello nazionale e internazionale”. La notizia dell’importantissimo arresto è stata data su Twitter dal presidente della Colombia Ivàn Duque. “Questa nostra operazione @FuerzasMilCol e @PoliciaColombia, con il supporto di @FiscaliaCol , è il colpo più forte che è stato inferto al traffico di droga in questo secolo. E’ paragonabile solo alla caduta di Pablo Escobar negli anni ’90” ha affermato Duque. Il 49enne capo del Clan del Golfo era ricercato da sei anni, e dovrà rispondere in 120 processi di vari reati, fra cui omicidi plurimi e l’esportazione verso il Centro America, gli Stati Uniti e l’Europa di molte tonnellate di cocaina. (ITALPRESS).

In Colombia arrestato Usuga, il capo del Clan del Golfo

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli