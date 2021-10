MISANO (ITALPRESS) – Marc Marquez vince il Gran Premio dell’Emilia Romagna approfittando della caduta di ‘Peccò Bagnaia. A cinque giri dal termine, il centauro italiano della Ducati perde il controllo mentre era in testa davanti allo spagnolo della Honda e consegna il titolo di campione del mondo a Fabio Quartararo, bravo comunque nella rimonta dal 15° posto alla quarta piazza. “El Diablo”, in sella alla sua Yamaha, manca il terzo gradino del podio, superato da un indiavolato Enea Bastianini (Ducati), il quale si sistema alle spalle di Pol Espargaro che completa la doppietta Honda. Valentino Rossi saluta Misano con un buon decimo posto, davanti a lui il fratello Luca Marini. (ITALPRESS).

