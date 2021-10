VENEZIA (ITALPRESS) – Grande successo per l’edizione 2021 della Venicemarathon, appuntamento di livello mondiale su un percorso unico: da Villa Pisani lungo la Riviera del Brenta a Venezia, passando per il Ponte di Barche, Piazza San Marco e Palazzo Ducale. Due i percorsi: la maratona classica da 42 km e quella da 10 km. Banca Ifis è lo sponsor della manifestazione e il logo era presente sull’abbigliamento tecnico da gara ufficiale, consegnato a tutti i partecipanti, sulle mongolfiere e sugli striscioni lungo il percorso. Un team di Ifis People ha partecipato all’evento. A vincere sono stati l’azzurra Sofiia Yaremchuk e il keniano Andreson Seroi. (ITALPRESS).

