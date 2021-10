AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti e allunga nel Mondiale di Formula 1. Alle sue spalle chiude il grande rivale nella corsa al titolo, Lewis Hamilton con la Mercedes – che fa segnare il giro veloce – mentre a completare il podio c’è l’altra Red Bull guidata da Sergio Perez. Chiude ai piedi del podio la Ferrari di Charles Leclerc, quarto al traguardo precedendo la McLaren di Daniel Ricciardo e la Mercedes di Valtteri Bottas. Settimo posto per la Ferrari di Carlos Sainz mentre a completare la top ten, infine, ecco la McLaren di Lando Norris, l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e l’Aston Martin di Sebastian Vettel. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli