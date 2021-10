MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo album di Salmo “Flop” è certificato disco di platino, assieme al singolo “Kumite”, che ottiene oggi la certificazione oro. Il disco, uscito venerdì 1 ottobre, è da tre settimane alla posizione #1 della classifica FIMI degli album più venduti. Un nuovo risultato che va ad aggiungersi alla posizione #1 per “Flop” nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di debutto (1-3 ottobre) e alla #10 di “Kumite” nella Top 10 Global Song Debuts. (ITALPRESS).

