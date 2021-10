ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi pomeriggio a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio. Di “lungo e positivo colloquio” parla la Lega, che spiega: “Il leader del Carroccio ha illustrato le sue proposte per rilanciare il Paese e difendere lavoro e pensioni”. Salvini era accompagnato da Claudio Durigon e dal sottosegretario al Mef Federico Freni. “La Lega è al lavoro sul “salva pensioni”, per evitare il ritorno alla Fornero”, prosegue la nota del partito. (ITALPRESS).

