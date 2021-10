MILANO (ITALPRESS) – Un ospite speciale è apparso questo pomeriggio alla finestra del ristorante McDonald’s di Piazza Duomo, a Milano: l’artista, icona rap, Ghali ha offerto al pubblico un’inedita e inaspettata esibizione dal vivo, un vero e proprio secret concert, in occasione del lancio del suo nuovo singolo, regalando alla città un momento di travolgente allegria e divertimento. Ad animare la piazza al ritmo di Wallah e degli altri successi del cantante, centinaia di consumatori invitati da McDonald’s per provare un Big Mac. Ghali, un riferimento della musica italiana sempre più apprezzato anche a livello internazionale e da sempre lover del brand, ha voluto condividere con i suoi fan la volontà di tornare a ballare e di stare insieme agli altri. Il binomio tra Ghali e McDonald’s, consolidato con la campagna annunciata qualche settimana fa, celebra una generazione legata ai valori della multiculturalità e dell’accoglienza, da sempre parte del DNA di entrambi. Con McDonald’s, Ghali ha tenuto a battesimo il nuovo modo di preparare il Big Mac, ancora più caldo, succoso e buono. (ITALPRESS).

