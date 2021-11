ROMA (ITALPRESS) – “Oggi la predica dovrebbe essere guardare le tombe, alcune non hanno nemmeno un nome. Queste tombe sono un messaggio di pace. Fermatevi, fratelli e sorelle. Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi”. Lo ha detto Papa Francesco, nella sua omelia durante la messa in commemorazione dei defunti, al Cimitero militare francese di Roma. “Queste tombe parlano, gridano pace”, ha aggiunto il Pontefice. (ITALPRESS).

