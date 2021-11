LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo ha annunciato il club di Londra sul proprio sito internet, informando che il tecnico salentino ha firmato fino al 2023 con opzione per prolungare ulteriormente l’avventura. Conte, libero dopo la rescissione con l’Inter e aver vinto il campionato in nerazzurro, torna in Premier dove ha allenato e trionfato sulla panchina del Chelsea. “Sono estremamente felice di tornare ad allenare e di farlo in un club di Premier League che ha l’ambizione di essere di nuovo protagonista – le prime parole da allenatore degli Spurs del tecnico salentino -. Il Tottenham ha strutture all’avanguardia e uno dei migliori stadi del mondo. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per trasmettere alla squadra e ai tifosi la passione, la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto, come giocatore e come allenatore”. L’ex tecnico della Juventus ed ex ct della Nazionale, già la scorsa estate era stato contattato dal club.

“La scorsa estate non abbiamo firmato perchè la fine del mio rapporto con l’Inter era ancora troppo recente ed ero ancora emotivamente coinvolto, sentivo che non era ancora il momento giusto per tornare ad allenare – spiega Conte -, ma l’entusiasmo contagioso e la determinazione di Daniel Levy nel volermi affidare questo incarico avevano già colto nel segno. Ora che l’occasione è tornata, ho scelto di coglierla con grande convinzione”. Al Tottenham ritrova Fabio Paratici che con lui ha vinto alla Juventus. “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Antonio nel club. Il suo curriculum parla da sè, ha una grande esperienza e ha vinto trofei sia in Italia che in Inghilterra. Avendo lavorato con lui alla Juventus, conosco in prima persona le qualità che Antonio può portarci – ha spiegato Paratici -. Non vedo l’ora di vederlo al lavoro alla guida del nostro talentuoso gruppo di giocatori”.

(ITALPRESS).