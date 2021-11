TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha sconfitto la Fiorentina per 1-0 nella gara della 12esima giornata di campionato giocata nel tardo pomeriggio di oggi all’Allianz Stadium di Torino. Massimiliano Allegri è stato costretto nelle ore prima della partita a sostituire alcuni pezzi del suo scacchiere dovendo rimpiazzare Szczesny con Perin a causa di un problema al costato per il portiere polacco e scegliendo poi Rugani al posto di Chiellini che nel riscaldamento ha avvertito un lieve affaticamento all’adduttore destro. Primo tempo decisamente deludente, poca carne al fuoco su entrambe le estremità del campo e occasione più ghiotta sui piedi di Saponara che servito dalla destra da Odriozola ha spedito alto da pochi passi. A pochi secondi dal riposo, invece, è stato il Var a non riscontrare tocco di mano volontario di Danilo su corner viola. Avvio di ripresa con altra “toppa” messa da Allegri alla sua difesa: dentro Pellegrini al posto di Alex Sandro che ha accusato un problema fisico. Prima grande chance per i padroni di casa dopo cinque minuti della ripresa delle ostilità: Morata è andato via a Milenkovic con un sombrero e conclusione di sinistro che ha colpito l’esterno della rete. Lo stesso Milenkovic è poi stato espulso al 28′ per doppia ammonizione mentre due minuti prima aveva raggiunto anzitempo gli spogliatoi Niccolini, secondo di Italiano, per proteste. Al 31′, invece, grande occasione sui piedi dell’ex Chiesa: il numero 22 bianconero chiedeva e otteneva il triangolo con Locatelli prima di calciare un potente destro sulla traversa alle spalle del portiere Terraciano. Ancora Chiesa vicino al gol a quattro minuti dal termine con una girata di destro al volo su cross di Caudrado respinta a pugni chiusi dall’estremo difensore viola. Non ha invece sbagliato Cuadrado che in pieno recupero, al 46′, ha cercato il fondo, ha lasciato sul posto Biraghi con una serie di finte e ha infilato il pallone tra palo e portiere regalando la vittoria ai bianconeri.

(ITALPRESS).