ROMA (ITALPRESS) – “La preziosa campagna di vaccinazioni ci fa sentire avviati, pur nelle difficoltà attuali, su un percorso di rilancio. La ripartenza è cominciata. Registriamo un forte rimbalzo della nostra economia con una crescita stimata superiore alle previsioni, che qualche mese orsono la indicavano”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai nuovi Maestri del Lavoro del 2020 e 2021, al Quirinale. “Il Pnrr è una storica occasione che determinerà l’eredità che lasceremo ai giovani. Potremo raggiungere gli obiettivi sperati solo se sarà visibile un impegno corale e una convergenza di fondo tra pubblico e privato, tra istituzioni e imprese. Il lavoro è una componente essenziale della dignità di ciascuno – ha aggiunto il capo dello Stato -. Nel lavoro si esprimono la creatività delle donne e degli uomini e il loro contributo al bene comune. Il lavoro sarà la misura del Pnrr: sappiamo che dobbiamo colmare alcuni deficit, come il lavoro femminile e l’occupazione giovanile che non possono che essere al centro del Pnrr stesso”. (ITALPRESS).

