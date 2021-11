ROMA (ITALPRESS) – Esce oggi in digitale e nei formati 2CD e 4LP il nuovo album di Taylor Swift, “Red (Taylor’s Version)”, remake del quarto progetto discografico dell’artista, uscito nel 2012.

Taylor Swift ha commentato l’uscita di “Red (Taylor’s Version)” sui suoi social, rivolgendosi direttamente ai fan: “Solo un piccolo, amichevole promemoria: non avrei mai pensato fosse possibile tornare indietro e rifare tutti i miei lavori precedenti, scoprendo arte che pensavo perduta e gemme dimenticate lungo la strada, se voi non mi aveste incoraggiato. “RED” sta per essere di nuovo mio, ma è sempre stato nostro. Stasera si ricomincia. Red (Taylor’s version) è ora disponibile”.

(ITALPRESS).