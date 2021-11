TREVISO (ITALPRESS) – Seconda sconfitta per l’Italrugby nella finestra autunnale dei test match. Dopo il ko dell’Olimpico di Roma contro la Nuova Zelanda, gli azzurri del ct Crowley si sono arresi al ‘Monigò di Treviso all’Argentina, vincente con il punteggio di 37-16 (17-6). Per la Nazionale, una meta trasformata di Varney e tre punizioni di Garbisi. Lamaro e compagni sfideranno sabato prossimo al ‘Lanfranchì di Parma l’Uruguay nel terzo e ultimo impegno delle Autumn Nations Series. (ITALPRESS).

Italrugby superata dall'Argentina per 37-16

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli