VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia vince il Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima prova stagionale del Mondiale MotoGp che si è disputata sul circuito Ricardo Tormo. Nel giorno dell’addio alle corse di Valentino Rossi, è il pilota della Ducati – al quarto successo stagionale – ad assicurarsi l’ultimo appuntamento del 2021 e a chiudere un’annata meravigliosa. Dietro ‘Peccò spicca il giovane spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) che si prende il secondo posto dopo la pole position del sabato. Il podio viene chiuso da Jack Miller (Ducati), bravo a tenere alle spalle Joan Mir (Suzuki) e il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha). Proprio Valentino Rossi saluta la MotoGp con un decimo posto, dietro ad Aleix Espargaro: il pesarese in sella alla Yamaha Petronas chiude così la propria carriera in maniera alquanto onorevole nonostante una stagione nelle retrovie. Fuori già nei primi giri invece Alex Rins (Suzuki), ma senza conseguenze fisiche. (ITALPRESS).

