ROMA (ITALPRESS) – I Maneskin hanno vinto gli Mtv Europe Music Awards, a Budapest, nella categoria Best Rock. Si tratta del primo successo italiano in una categoria internazionale nella storia degli Ema. Erano in nomination con Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings of Leon e The Killers. Per il gruppo romano è il coronamento di un 2021 pieno di successi, dal Festival di Sanremo all’Eurovision Song Contest.

“Complimenti ai Maneskin! Il premio ‘Best rock’ agli MTV Europe Music Awards 2021 è un’ulteriore conferma del loro talento e una vittoria per tutta la musica italiana”, commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

(ITALPRESS).