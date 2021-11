ROMA (ITALPRESS) – “Non sono una bandieruola che pur di stare dov’è cambia la maggioranza: siamo al governo assieme alle destre che io definisco sovraniste ma non posso allearmi con Salvini e Meloni”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi commenta a “L’aria che tira” su La7 l’ipotesi del suo avvicinamento a destra. “Quando si andrà a votare, nel 2022 o nel 2023, con i sovranisti non ci sto; il PD dovrà decidere: se si allea con i 5 stelle, noi avremo uno spazio enorme, altro che il 2%”, ha concluso Renzi. (ITALPRESS).

Renzi "Mai a destra, se il Pd va con M5S spazio enorme per noi"

