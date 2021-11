ROMA (ITALPRESS) – “Oggi in Cdm il decreto attuativo dell’assegno unico familiare che va verso un sistema di welfare sociale universalistico. Si introduce un assegno universalistico, che potrà essere chiesto da gennaio e sarà erogato entro marzo, in ragione del nucleo familiare, ed è un fatto rivoluzionario perchè rompe il particolarismo del sistema che finora ha regolato questo tipo di interventi”. Lo ha dichiarato il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando a “Unomattina” su Rai1. (ITALPRESS).

