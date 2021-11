ROMA (ITALPRESS) – “Siamo disponibili al confronto e ad accogliere il contributo che il Parlamento vorrà offrire nel corso dell’iter di approvazione della legge di bilancio”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di un’informativa alla Camera sul Reddito di cittadinanza.

“Abbiamo introdotto correttivi nella legge di bilancio, dalla revoca del beneficio per ulteriori reati al decalage e alla revoca di fronte al rifiuto dell’offerta di lavoro fino al rafforzamento dei controlli”, ha aggiunto.

“Il reddito di cittadinanza è una misura complessa e richiede la verifica delle condizioni nell’avvio dei trasferimenti cosa che non sempre è avvenuta. La misura però si è innestata in maniera innovativa nel nostro welfare ed è tra le più controllate”, ha evidenziato il ministro.

