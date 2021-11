ROMA (ITALPRESS) – In vista della discussione parlamentare sulla Legge di Bilancio, il presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme al ministro dell’Economia Daniele Franco e al ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D’Incà, incontrerà la prossima settimana a Palazzo Chigi i capigruppo parlamentari e i capi delegazione delle forze politiche di maggioranza. Ecco il calendario delle convocazioni reso noto da Palazzo Chigi: 29/11 17.30 MoVimento 5 Stelle; 30/11 12.00 Lega; 30/11 15.30 Forza Italia; 30/11 17.30 Pd; 1/12 12.00 Coraggio Italia; 1/12 15.30 Italia Viva; 1/12 17.30 Liberi e Uguali. (ITALPRESS).

