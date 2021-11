PALERMO (ITALPRESS) – Un’esperienza nella prestigiosa American Academy in Rome per un artista e uno studioso di discipline umanistiche. E’ l’iniziativa di Fondazione Sicilia, volta a incentivare l’internazionalizzazione della città di Palermo, che promuove un bando per 2 borse di studio, del valore 25.000 euro ciascuna, per l’anno accademico 2022-2023.

I vincitori saranno “Affiliated Fellows” dell’American Academy (www.aarome.org/it), diventandone parte integrante, vivendo e lavorando al suo interno e dedicandosi ai propri progetti in un ambiente collaborativo e multidisciplinare.

Le borse di studio comprendono vitto, alloggio, trasferimenti Palermo-Roma-Palermo. La durata delle residenze è di otto settimane. Sia per il bando relativo alle arti visive che per quello agli studi umanistici è necessario avere la cittadinanza italiana (è accettabile anche la doppia cittadinanza) e almeno uno dei seguenti requisiti: avere compiuto il proprio percorso di studio e formazione in Sicilia; essere residente e lavorare attualmente in Sicilia.

Per i profili richiesti dai singoli bandi, si rimanda al link:

https://www.fondazionesicilia.it/it/bandi/fondazione-sicilia-fellowships-at-the-american-academy-in-rome_a5407

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma ROL (Richieste online), a cui il candidato dovrà accreditarsi, accessibile nella sezione Bandi del sito www.fondazionesicilia.it.

Le domande dovranno inoltre essere inviate entro le 13 del 10 gennaio 2022. Entro le 17 dello stesso giorno dovrà essere inviato il “Modello scheda” firmato e scannerizzato.

