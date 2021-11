PESCARA (ITALPRESS) – “Sopprimere la terza edizione dei tg Regionali significa spegnere la voce del Servizio Pubblico sul territorio per quasi dodici ore al giorno e mortificare il ruolo delle sedi regionali. Una scelta incomprensibile da parte della Rai che anche attraverso l’informazione di prossimità caratterizza la propria funzione di Servizio Pubblico. La Tgr dovrebbe piuttosto essere potenziata a beneficio delle regioni svantaggiate geograficamente ed economicamente, in cui la Rai è indispensabile presidio di pluralismo informativo”. Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. (ITALPRESS).

Abruzzo, Marsilio "No a cancellazione edizione notturna Tgr Rai"

