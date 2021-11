TORINO (ITALPRESS) – Con la carta di debito Exclusive, Intesa Sanpaolo aggiunge un nuovo tassello al mondo dei servizi riservati al segmento “premium”: uno strumento di prelievo e di pagamento che intercetta i bisogni della clientela con elevata capacità di spesa o di reddito e le nuove tendenze di consumo.

Disponibile su richiesta in tutte le filiali del Gruppo, con un plafond mensile per gli acquisti fino a 150.000 euro, personalizzabile, la carta può essere prenotata anche online, con la modalità di instant issuing che ne consente l’attivazione e l’utilizzo immediato in versione digitale, ancora prima di riceverla: è sufficiente registrarla nei wallet di pagamento abilitati per fare acquisti in negozio oppure ottenere i dati necessari per effettuare acquisti online. La carta è abilitata per i pagamenti contactless e per tutti i pagamenti digitali tramite smartphone.

Al pari dell’omonima carta di credito lanciata a maggio, la carta di debito Exclusive è in metallo bianco, e prevede anche un assistente personale: a renderla unica è proprio la disponibilità di un Concierge dedicato, cui è possibile rivolgersi ad esempio per l’accesso a biglietti “introvabili”, per la prenotazioni di viaggi di lavoro e vacanze, per l’organizzazione di eventi o la ricerca di medici specialisti, aiuti domestici, acquisto ed affitto case, noleggio auto, yacht, aerei.

La carta di debito Exclusive offre inoltre l’accesso preferenziale in filiale Hub, con accoglienza dedicata, trattamento riservato e preferenziale con personale riconoscibile; e un accesso dedicato alla filiale online, a disposizione tramite il Numero Unico Exclusive per ogni attività bancaria e per supportare i clienti nell’utilizzo dei canali digitali.

Inoltre, la carta è assistita da una polizza assicurativa che prevede copertura per tutti gli acquisti fisici e online effettuati dal titolare in caso di non conformità/danno di beni acquistati online, furto entro 30 giorni dall’acquisto del bene, scippo/aggressione presso gli sportelli automatici.

Per Andrea Lecce, Direttore Sales & Marketing Privati e Aziende Retail Intesa Sanpaolo, “L’impegno e la cura che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro e nella relazione con i nostri clienti sono la fonte di ispirazione di Exclusive: non solo una carta con la più ampia libertà di spesa, nella versione credito e ora anche debito, ma un sistema di servizi unici e distintivi per assecondarne in tempo reale desideri e bisogni, calibrati su uno stile di vita in cui il tempo è un privilegio irrinunciabile. Exclusive è un approccio completo, con cui puntiamo a migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone: dalla consulenza patrimoniale personalizzata, all’individuazione delle esigenze di protezione e alla pianificazione del passaggio generazionale, fino ai servizi di caring, ai benefit e alle esperienze in continua evoluzione. Una proposta di valore che, a pochi mesi dal lancio, i nostri clienti stanno dimostrando di apprezzare”.

(ITALPRESS).