JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Nella seconda sessione di prove libere del GP dell’Arabia Saudita si piazza davanti a tutti la Mercedes di Lewis Hamilton (1’29″018) che ha regolato di pochi millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas (1’29”079). Max Verstappen, penalizzato dal traffico in pista, si è dovuto accontentare della quarta posizione, preceduto da un pimpante Gasly. Molto bene le Alpine, con Alonso quinto e Ocon sesto. Le due Ferrari erano partite con il piede giusto, ma hanno chiuso lontano dalle prime posizioni, con Sainz settimo e Leclerc decimo. Quasi allo scadere dell’ora di prove, il pilota monegasco è finito sulle barriere riportando molti danni alla sua monoposto. (ITALPRESS).

Hamilton davanti a Bottas, incidente per Leclerc

