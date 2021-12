ROMA (ITALPRESS) – Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2022, ha sciolto le riserve e comunicato i nomi dei ventidue Big che prenderanno parte al prossimo Festival che si terrà dal 1 al 5 febbraio prossimo. Sono: Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e HU, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Ana Mena. A loro andranno aggiunti due artisti che verranno scelti nella serata del 15 dicembre dedicata a ‘Sanremo Giovanì che Rai1 proporrà in prima serata insieme a RaiPlay e Radio2. (ITALPRESS).

Da Zanicchi a Lauro, svelati i 22 big in gara a Sanremo

