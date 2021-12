LAKE LOUISE (CANADA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia vince anche il Super-G di Lake Louise, tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22. Sulla pista canadese, dopo la doppietta in discesa, la sciatrice bergamasca firma il tris grazie al tempo di 1’18″28. Battuta di 11 centesimi la campionessa di specialità Lara Gut-Behrami, completa il podio l’austriaca Mirjam Puchner (+0″44). Ma la pattuglia azzurra piazza altre due sciatrici nella top-10: sono Federica Brignone, quinta, ed Elena Curtoni, settima. Nel mezzo la statunitense Mikaela Shiffrin. Chiude quattordicesima Francesca Marsaglia, Roberta Melesi è al 23esimo posto, poi Nicol Delago (28esima). Fuori dalle 30, invece, Nadia Delago e Karoline Pichler. (ITALPRESS).

