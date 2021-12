ROMA (ITALPRESS) – “Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giustizia. Oggi scenderemo in piazza con uno stato d’animo diverso. Finalmente”. E’ quanto si legge sul profilo twitter di Amnesty Italia. (ITALPRESS).

