ROMA (ITALPRESS) – “Approfitto della presenza di Michele Santoro per annunciare: noi con questa puntata finiamo l’anno televisivo, ricominceremo a primavera e l’annuncio è che ricominceremo dal Parioli, teatro dove è nato lo show”. Lo ha annunciato Maurizio Costanzo durante la registrazione del talk show di Canale 5. “Torno ai Parioli – aggiunge – purtroppo manca il regista Paolo Pietrangeli e l’autore che è stato con me 25 anni che era Alberto Silvestri. Noi superstiti ripartiamo”. (ITALPRESS).

