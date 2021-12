ROMA (ITALPRESS) – “Siamo sempre pronti al confronto”. Così, ad Agorà su Rai Tre, a proposito dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil il 16 dicembre, il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, secondo cui il governo ha ottenuto “risultati importanti. Riteniamo però che in questo momento, quando sono arrivati tanti soldi, il governo deve dare più attenzione a chi rimane indietro. Avevamo chiesto che gli 8 miliardi fossero destinati al cuneo fiscale”. (ITALPRESS).

