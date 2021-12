ROMA (ITALPRESS) – “Le case degli italiani nel mirino del Governo Draghi e della Commissione Ue. Alla spada di Damocle della riforma del catasto voluta dall’Esecutivo e che porterà inevitabilmente all’aumento delle tasse si aggiunge un’altra follia alla quale sta lavorando Bruxelles: una bozza di direttiva europea per subordinare la possibilità di vendere e addirittura di affittare un immobile all’appartenenza ad una classe energetica alta. Un provvedimento che presenta palesi profili di incostituzionalità, è foriero di un ambientalismo ideologico e che se applicato avrebbe un impatto devastante sul mercato immobiliare, sui cittadini e sulle famiglie. Fratelli d’Italia raccoglie l’allarme lanciato dalle categorie, a partire da Confedilizia, e si batterà contro questa direttiva. Giù le mani dalla casa degli italiani”. Lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. (ITALPRESS).

