ROMA (ITALPRESS) – Sono 21.042 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 20.497) a fronte di 565.077 tamponi effettuati su un totale di 125.490.703 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 96 i decessi (ieri 118), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 134.765. Con quelli di oggi diventano 5.206.305 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 273.882 (+10.734), 266.525 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 6.539 di cui 818 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.797.658 con un incremento di 10.205 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Veneto (4.062), poi la Lombardia (4.024), il Lazio (1.745) e l’Emilia Romagna (1.733).

(ITALPRESS).