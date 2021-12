NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Juventus-Sporting Lisbona e Inter-Ajax. E’ questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon valido per gli ottavi di finale della Champions League: andata tra il 15 e il 23 febbraio, ritorno tra l’8 e il 16 marzo 2022. L’urna ha regalato la sfida stellare tra Paris Saint Germain e Manchester United, ovvero Messi contro Ronaldo, e anche Atletico Madrid-Bayern Monaco. Per il resto, il Real Madrid affronterà il Benfica, il City se le vedrà con il Villarreal, il Liverpool con il Salisburgo e il Chelsea con il Lille. Questo il quadro completo degli accoppiamenti:

